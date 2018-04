Carrefour : après la grève, la direction propose un bon d'achat de 150 euros aux salariés

Si la CFDT et FO se félicitent des propositions faites jeudi par la direction du groupe, la CGT, elle, maintient son appel à la mobilisation le 13 avril et les week-ends des 1er et 8 mai.

La direction de Carrefour et les syndicats ont commencé à négocier après la grève du 31 mars 2018. (PATRICK LEFEVRE / BELGA MAG / AFP)