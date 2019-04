Télévisions : les chaînes d'Altice, dont BFMTV, retirées de la Freebox, faute d'accord

Free ne diffusera plus quatre chaînes du groupe Altice. Les négociations autour d'un accord de diffusion et de rémunération ont échoué.

Altice et Free négociaient depuis plusieurs mois un nouvel accord de rémunération. C'est fini. BFMTV, BFM Business, RMC Découverte et RMC Story, les chaînes de télévision du groupe Altice, ne peuvent plus être regardées via la Freebox, a annoncé Altice, vendredi 5 avril, dans un communiqué. "Free a refusé de négocier un accord de distribution", écrit Altice.

Free a cessé depuis jeudi de diffuser la chaîne BFM Business ainsi que "le replay de toutes les chaînes", poursuit le groupe de Patrick Drahi. "Cette situation préjudiciable pour les téléspectateurs est exclusivement imputable à Free", ajoute le communiqué d'Altice.

[Communiqué BFM TV, RMC DÉCOUVERTE, RMC STORY, BFM BUSINESS] Les chaînes et services associés ne sont plus mis à disposition de Free pic.twitter.com/gqqXJqqxTD — Altice France (@AlticeFrance) April 5, 2019