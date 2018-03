Vaste coup de filet au sein des casinos du groupe Partouche, pour des soupçons de "blanchiment de fraude fiscale"

Sept personnes ont été placées en garde à vue, dont trois directeurs de casinos Partouche du sud-est de la France. Les montants joués lors de plusieurs parties de pokers seraient jusqu'à 20 fois plus important que ceux déclarés au fisc.

Dans le cadre d'une enquête pour "blanchiment de fraude fiscale, abus de bien sociaux et tenue illicite d’une maison de jeux et de hasard", six hommes et une femme ont été placés en garde à vue depuis dimanche. Parmi eux, il y a trois directeurs de casinos du groupe Partouche situés dans le sud-est de la France, a appris franceinfo de source proche du dossier.

Les enquêteurs de la police judiciaire s'intéressent de près à des parties de poker disputées dans les casinos, notamment le célèbre établissement de Cannes. Depuis plus d'un an et demi, les montants joués dans certaines parties seraient largement supérieurs à ceux déclarés au fisc, jusqu'à 20 fois plus.

Fermeture administrative demandée pour les 3 casinos soupçonnés

Les directeurs d'établissement et les responsables des jeux auraient laissé faire, en échange de commissions. La fermeture administrative des trois casinos soupçonnés a été demandée. Une très mauvaise nouvelle pour le numéro 2 français des casinos, qui venait de renouer avec les bénéfices depuis deux ans.

Les policiers du Service central des courses et jeux ont agi dans le cadre d’une commission rogatoire délivrée par la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, la JIRS.