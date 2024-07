Les fraudes aux moyens de paiement en forte hausse entre 2016 et 2023

Il y avait 250 900 victimes en 2016 et 411 700 victimes en 2023, soit une hausse moyenne de +7,3% par an.

Les victimes enregistrées d'escroqueries et de fraudes aux moyens de paiement sont "1,6 fois plus nombreuses en 2023 qu'en 2016", et le montant du préjudice "aurait doublé", selon une analyse du ministère de l'Intérieur, mise en ligne mercredi 10 juillet. Les escroqueries sont "en progression rapide en France", passant de 250 900 victimes en 2016 à 411 700 victimes en 2023, soit une hausse moyenne de 7,3% par an, selon les données du service statistique ministériel de la Sécurité intérieure (SSMSI).

Ce chiffre englobe toutes les escroqueries et les fraudes aux moyens de paiement enregistrées par les services de police et de gendarmerie, hors contraventions. En 2023, 4,5% des personnes âgées de 18 à 74 ans en France métropolitaine ont déclaré avoir subi un débit frauduleux sur leur compte bancaire. Mais seule une victime d'escroquerie sur dix porte plainte, selon l'enquête intitulée "Vécu et ressenti en matière de sécurité".

En associant ces données d'enquêtes aux données enregistrées par la police et la gendarmerie nationales, on peut estimer que le montant total du préjudice dû aux escroqueries a doublé entre 2016 et 2023, "passant de 2,3 milliards d'euros en 2016 à 4,5 milliards d'euros en 2023", souligne le SSMSI. Ces infractions touchent autant les hommes que les femmes, et plus souvent les adultes entre 25 et 54 ans que les autres tranches d'âge, même si les personnes âgées sont de plus en plus concernées.