Fraude fiscale : le syndicat Solidaires Finances publiques estime "entre 80 et 100 milliards d'euros" le montant de la fraude "tout impôt confondu"

La secrétaire générale du syndicat Solidaires Finances publiques appelle ce jeudi sur franceinfo à relativiser le montant du recouvrement de la fraude fiscale en 2022 de "14,6 milliards d'euros" annoncé par le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal.

Le ministre des Comptes publics a annoncé, plus tôt ce jeudi, la somme de 14,6 milliards d'euros de droits mis en recouvrement, soit 1,2 milliard d'euros de plus que l'année précédente, qui était déjà un record. "Tout impôt confondu, on estime entre 80 et 100 milliards d'euros", a réagi aussitôt sur franceinfo Anne Guyot-Welke, qui appelle donc "à relativiser" le montant annoncé par Gabriel Attal. La secrétaire générale du syndicat Solidaires Finances publiques se "félicite" toutefois "de pouvoir avoir des montants recouvrés en matière de fraude et d'évasion fiscale".

Le gouvernement doit présenter prochainement son plan de lutte contre la fraude. Anne Guyot-Welke considère jusqu'ici qu'il n'y a pas eu de "volonté politique de lutter efficacement contre la fraude". Elle juge notamment "insuffisant", ce jeudi sur franceinfo, le plan mis en place en 2018. "Mais peut-être que Gabriel Attal nous donnera tort", avance la secrétaire générale du syndicat Solidaires Finances publiques.

En attendant, elle appelle le gouvernement à fournir aux agents des Finances publiques les "moyens techniques, juridiques et humains" pour aider à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. "Que ce soit dans le contrôle fiscal ou sur l'ensemble des missions, on est une administration cible en termes d'exemplarité pour rendre de l'emploi public", regrette Anne Guyot-Welke.