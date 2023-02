Fraudes sur les tests antigéniques : "58 millions d'euros ont ainsi été récupérés", indique Gabriel Attal

Des fraudes aux tests Covid-19 ont été détectées dans 65 des 360 pharmacies ciblées, certaines ayant facturé de faux tests auprès de l’Assurance maladie.

"On ne laisse rien passer", assure Gabriel Attal ce jeudi sur franceinfo, au sujet de la fraude sur les tests antigéniques. "58 millions d'euros ont été récupérés" auprès des contrôles menés dans "360 pharmacies pour lesquelles on avait un doute assez sérieux" sur de possibles fraudes aux tests antigéniques de dépistage pour le Covid-19, annonce le ministre chargé des Comptes publics. En juillet dernier, 34 pharmacies ont déjà été accusées par l'Assurance maladie d'avoir détourné 53 millions d'euros

Cette fois, ces contrôles se sont révélés payants dans 65 de ces 360 pharmacies. "Toujours sur la fraude à l'Assurance maladie, on a déconventionné deux centres de santé, notamment dans le dentaire et l'ophtalmologie", ajout Gabriel Attal. Dans ces centres, "il y avait des actes qui étaient facturés à l'Assurance maladie alors qu'ils ne correspondaient pas à des actes effectivement réalisés", s'indigne-t-il.

"Je vais présenter un plan à la fin du trimestre sur la lutte contre les fraudes : fiscale, sociale et douanière." Gabriel Attal sur franceinfo

Le ministre promet de faire encore plus, et pas seulement sur la fraude sociale, avec un plan global. "Dans ce plan, on travaille à avoir un dispositif d'évaluation beaucoup plus fin" de ces fraudes. S'agissant de la fraude fiscale, il souligne que la "lutte" menée par les services de son ministère "a produit des résultats record" en 2022, avec "14,6 milliards d'euros de droits mis en recouvrement", soit 1,2 milliards d'euros de plus que l'année précédente, qui était déjà un record. "Frauder, c'est voler" et c'est "démoralisant pour des millions de Français qui vont travailler tous les jours", dénonce Gabriel Attal.