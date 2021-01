Covid-19 : des arnaques au vaccin fleurissent sur Internet

Surfant allégrement sur la peur du coronavirus, des escroqueries se développent sur la toile. Sur plusieurs plateformes, au côté de la chloroquine, on trouve même de la drogue et des armes à feu. Sur ces sites malhonnêtes, des vendeurs proposent des faux vaccins au Covid-19, rapporte France 3, mardi 12 janvier. Le prix s’élève à 500 dollars et la livraison à 35 dollars. Pour payer, il faut user de cryptomonnaies, plus discrètes que des cartes bancaires.

Un trafic qui explose

C’est un trafic en pleine expansion. Un chercheur en sécurité informatique, Philippe Rondel, a trouvé de nombreuses annonces de ce type. Il est même entré en contact avec un receleur qui tente de lui vendre un vaccin Pfizer. "Il essaie de montrer qu’il a des choses, donc il montre à la fois des seringues, avec des informations soi-disant de chez Pfizer, mais également la bouteille", souligne-t-il.