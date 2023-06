Allocations familiales : les fraudes sociales se montent à 351 millions d'euros pour 2022, soit une hausse de 13,5% en un an

La Cnaf a réalisé 32,4 millions de contrôles en 2022. 4 322 d'entre eux ont été suivis d'un dépôt de plainte

Les fraudes sociales atteignent un montant de 351 millions d'euros en 2022 contre 309 millions d'euros en 2021, a appris dimanche 4 juin franceinfo auprès de la Caisse nationale d'allocations familiales (Cnaf), confirmant une information du JDD [article payant], soit une hausse de 13,5% en un an.

>> Lutte contre la fraude sociale : "Le plan du gouvernement est beaucoup plus offensif que ce qu'il a fait en matière de fraude fiscale", déplore Attac-France

48 692 fraudes ont été repérées l'année dernière (+11,6% sur un an) grâce aux 32,4 millions de contrôles réalisés en 2022, ajoute la Cnaf. À la suite de ces contrôles, 4 322 d'entre eux ont été suivis d'un dépôt de plainte. La Cnaf explique à franceinfo que ce n'est pas tellement le nombre de fraudeurs qui a explosé, mais le fait que les contrôles ciblent de plus en plus les fraudeurs. En 2022, 134 653 contrôles ont été effectués dans les domiciles des allocataires, soit 10 000 de plus qu'en 2021. "La fraude, contrairement à l'erreur de bonne foi ou l'oubli est caractérisée par l'intentionnalité", rappelle la Cnaf.

Un préjudice moyen de 7 217 euros

Pour arriver à cibler plus facilement les fraudeurs, la Cnaf a formé 30 personnes au sein du Service national de lutte contre la fraude à enjeux (SNLFE) pour détecter les montages sophistiqués, qui aboutissent à des préjudices importants. Ces agents spécialisés ont déclenché à eux seuls 14 000 contrôles, qui ont permis de détecter 69,4 millions d'euros d'indus, dont 58% frauduleux, le reste venant d'erreurs de bonne foi ou d'oubli des allocataires.

>> Le vrai du faux. Quels sont les chiffres des fraudes fiscales et sociales en France ?

En 2022, 1,36 milliard de droits erronés ont été recensés, dont 985 millions d'indus, c'est-à-dire des sommes versées par les Caf qu'elles récupèrent. Les 351 millions euros de fraude sont compris dans cette somme. Dans le détail, le préjudice moyen atteint 7 217 euros, en augmentation de 55 euros. En 2022, c'est le RSA qui concentre la majorité des indus, avec 60% des fraudes. Suivi par la prime d'activité qui regroupe 13% des indus, les aides au logement, 12% et l'allocation adulte handicapée, 3%. En 2022, 13,5 millions de personnes ont bénéficié d'allocations de la Caf, 99 milliards d'euros ont été versés l'année dernière à leur bénéfice.