Environnement : une initiative pour recycler des tonnes de vieux pneus

C’est un casse-tête pour tous les agriculteurs : que faire de ces milliers de pneus qui s’entassent dans leurs exploitations ? Ces pneus sont utilisés pour maintenir les bâches sur les silos ; certains exploitants, comme Francis Coulon, dans la Somme, en ont accumulé plus de 2 000 pendant des années. Certains ont plus de 50 ans et se désagrègent. L’agriculteur craint que ça ne pollue ses terres, et s’inquiète aussi de pièces de métal qui s’en détachent et se propagent jusqu’au fourrage donné à ses vaches.

Recyclage à moindres frais

Certaines entreprises prennent 250 euros par tonne pour retirer ces pneus, ce qui reste trop cher pour la plupart des exploitants agricoles. Une coopérative locale a donc organisé une gigantesque collecte afin de délester presque 500 exploitants de 3 000 tonnes de vieux pneus, à un prix défiant toute concurrence. Les pneus sont ensuite envoyés dans une entreprise de recyclage, là où commence leur seconde vie.

