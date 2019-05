Whirlpool : un an après la reprise du site, l'usine d'Amiens placée en redressement judiciaire

Les salariés ont appris la mauvaise nouvelle le soir du mardi 28 mai. Leur usine est placée en redressement judiciaire. Malgré le choc, le personnel se veut toutefois optimiste."J'ai toujours été positif. J'ai travaillé vingt ans chez Whirlpool. Le jour ou ça a fermé, ça nous a mis un coup sur la tête mais on a rebondi. On a fait des formations dans le numérique (...) on rebondira et puis c'est tout. La vie, c'est ça", détaille un salarié.

Symbole de la délocalisation industrielle

En 2017, le cas Whirlpool est un symbole de la délocalisation industrielle. La marque décide de produire ses sèche-linge en Pologne. Un dossier qui s'était invité dans la présidentielle avec les visites d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen. En 2018, un industriel local, Nicolas Decayeux, reprend l'usine et 162 de ses 282 salariés. Mais depuis l'activité tourne au ralenti avec un manque de commandes.

