Travail dominical : l'hypermarché d'Angers qui opérait sans caissiers n'a plus le droit d'ouvrir le dimanche après 13 heures

Le TGI d’Angers a rendu ce jeudi 17 octobre une décision très attendue dans la question du travail dominical dans les magasins. Le Géant Casino La Roseraie, hypermarché de 5 000 mètres carré à Angers, n’aura plus le droit d’ouvrir les dimanches après-midi, comme il le faisait depuis le 25 août dernier, selon les informations recueillies par franceinfo.

Le passage des clients se faisait via des caisses automatiques mais une société prestataire effectuait une mission de surveillance et d’orientation des clients. L'inspection du travail avait relevé que des salariées de cette société avaient en réalité "pour activité réelle et essentielle la gestion du passage des clients aux caisses automatiques du magasin et la gestion des produits et paniers dans les zones de caisse".

L'utilisation de caisses automatiques contestée

L’ouverture de ce magasin le dimanche avait suscité une vive polémique. Le tribunal avait été saisi en référé par la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) et plusieurs syndicats (la CGT, FO et la CFTC) qui contestaient donc l’utilisation de caisses automatiques pour contourner la législation sur le travail dominical.



Si les agents de la société prestataire continuent après 13h, la société sera condamnée à 5000 euros d’amende par effraction constatée selon la décision du tribunal de grande instance d'Angers.