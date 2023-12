L'enseigne d'ameublement Habitat a été placée en liquidation judiciaire

L'enseigne d'ameublement Habitat, en grande difficulté financière, a été placée en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité, jeudi 28 décembre, par le tribunal de commerce Bobigny, selon la décision consultée par l'AFP, confirmant une information de Libération. Comme l'avait appris franceinfo le 20 décembre, les administrateurs judiciaires du groupe Habitat avaient demandé cette liquidation judiciaire, qui fait face à de grandes difficultés financières. Et cela, moins de dix jours après le placement en redressement judiciaire de l'entreprise.

Selon l'AFP, le tribunal rappelle qu'il "ressortait du rapport de l'administrateur judiciaire qu'il n'existe aucune possibilité d'élaboration d'un plan de redressement" et que la situation était "irrémédiablement compromise" pour Habitat, notamment "en raison de l'absence de trésorerie et de l'impossibilité d'utiliser la marque". "La société ne réalise plus de chiffre d'affaires, les magasins sont fermés" et "l'encours des clients non livrés qui ont payé un acompte est de 9 millions d'euros", est-il précisé dans le jugement.

Créée en 1964, l'enseigne regroupe 25 boutiques en France et emploie 383 salariés, en comptant la société mère Habitat Design International, selon l'AFP. Le chiffre d'affaires d'Habitat est passé de 100 millions d'euros en 2019 à 80 millions d'euros en 2022.