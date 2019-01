Inégalités : 26 milliardaires possèdent plus de richesses que la moitié des humains

Dans son rapport annuel sur les inégalités, l'Oxfam révèle que 26 milliardaires possèdent autant de richesses que la moitié de l'humanité. Pour exemple, 1% de la fortune du patron, d'Amazon, Jeff Bezos, correspond au budget de la santé de l'Éthiopie. Les inégalités se sont encore creusées en 2018, et parmi les milliardaires en question, on retrouve Bernard Arnault, PDG de LVMH, mais aussi Françoise Bettencourt Meyers, héritière de l'empire L’Oréal.

Demande de politiques plus redistributives

Ainsi, leur fortune concentre l'équivalent de celle des avoirs de 3,8 milliards de personnes, avec un accroissement de leur richesse de 12% en un an. "On observe que près de la moitié de la population mondiale vit avec moins de 5 euros par jour. Donc le problème que révèle ce rapport c'est que les inégalités enferment des millions de personnes dans la pauvreté. Et c'est pour cela qu'Oxfam demande aux États de mettre en œuvre des politiques qui soient plus redistributives", explique Pauline Leclère, porte-parole d'Oxfam.