Inde : Ikea ouvre son premier magasin

La firme suédoise Ikea vient d'ouvrir son premier magasin en Inde. Freinée depuis 2006 par la loi indienne sur les investissement étrangers, Ikea a dû étudier le pays pendant 10 ans pour convaincre. Peter Betzel, directeur général d'Ikea Inde déclare : "Afin de créer une vie meilleure à la maison, nous avons visité plus de 1 000 maisons pour comprendre les défis, les rêves et les besoins dans la vie des gens à la maison".

Mise en avant de la production locale

Sans renier la forte standardisation de ses produits, la marque joue à fond la carte de la production locale. Au rayon cuisine, on trouve des "tawas", ces poêles à frire indiennes ou encore les machines à "idlis", les fameuses galettes traditionnelles. Mais un dogme Ikea a disparu : les meubles à monter soi-même. En Inde, on emploie encore beaucoup de domestiques. La main d'oeuvre est bon marché et le bricolage n'est pas un loisir. Alors Ikea propose à ses clients des équipes dédiées pour monter les meubles. À la cafétéria, les boulettes sont sans porc, ni boeuf et le biryani, plat national, est à la carte.