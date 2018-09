Etats-Unis : Tesla s’effondre à Wall Street après l'annonce de poursuites contre Elon Musk

Le gendarme des marchés financiers reproche au patron de Tesla d'avoir trompé les investisseurs en parlant d'un retrait de la Bourse.

Une spirale infernale pour Elon Musk. Son entreprise Tesla, fabricant américain de voitures électriques, a dégringolé à Wall Street, vendredi 28 septembre, après que le gendarme des marchés financiers (SEC) a annoncé des poursuites judiciaires contre Elon Musk. Il est reproché au fantasque patron de Tesla d'avoir trompé les investisseurs en évoquant un retrait de la Bourse dans un tweet.

Vers 15h50 (heure de Paris), peu après l'ouverture de la séance à New York, le titre a chuté de 11,95% à 270,78 dollars. Il avait le 7 août, dans la foulée du tweet en question, bondi jusqu'à 379,57 dollars. Le milliardaire avait alors créé la stupeur en affirmant, en cours de séance, qu'il voulait retirer son groupe de la Bourse lorsque l'action atteindrait 420 dollars et qu'il avait déjà sécurisé les financements nécessaires. Il n'en était rien, estime aujourd'hui la SEC.

Sanctions demandées contre Elon Musk

Aussi dans une plainte déposée jeudi soir, la SEC accuse de fraude le patron du groupe automobile et demande qu'il ne puisse plus diriger d'entreprise cotée en Bourse. Elon Musk a rapidement réagi pour nier ces accusations. "Cette action injustifiée de la SEC m'attriste profondément et me déçoit", a-t-il développé dans un communiqué. "J'ai toujours agi dans le meilleur intérêt de la vérité, de la transparence et des investisseurs."

Tous ces remous autour de la société "pourraient entamer la confiance des investisseurs, des clients et des fournisseurs", soulignent également les analystes de JPMorgan. Le groupe profite actuellement largement de l'engouement de nombreux investisseurs pour la personnalité d'Elon Musk, beaucoup voyant en lui un bouillonnant visionnaire.