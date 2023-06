Denis Kessler, emblématique président de Scor, est mort à 71 ans

Le Mulhousien avait été le numéro 2 de l'ancêtre du Medef de 1998 à 2002.

Une figure du patronat français s'est éteinte. Denis Kessler, président du réassureur Scor depuis 2002, est décédé vendredi 9 juin à l'âge de 71 ans, a annoncé le groupe dans un communiqué. Ancien professeur de sciences sociales, il était devenu en 1990 président de la Fédération française des sociétés d'assurance. Mulhousien passé par l'école de commerce HEC, il a présidé de 1998 à 2002 la commission économique du Conseil national du patronat français (CNPF), devenu Medef, avant d'en devenir le numéro 2 de 1998 à 2002.

L'ancienne présidente du Medef Laurence Parisot a salué sur Twitter "un génie, tonitruant, brillantissime, parfois insupportable, créatif comme personne, et qui a apporté tant et tant d'idées aux entreprises et à l'économie de notre pays".

Il avait redressé le groupe Scor après la crise de 2001

"Durant les deux dernières décennies, Denis Kessler a été l'artisan du succès et de la renommée de Scor dans le monde entier", a réagi le directeur général de Scor, Thierry Léger. "Il nous laisse un héritage extraordinaire". Le réassureur Scor était au bord de la faillite, après les attentats du 11 septembre 2001 et l'éclatement de la bulle internet, quand Denis Kessler en était devenu le PDG en 2002. Sous sa direction, l'entreprise s'est redressée et est passée de la douzième à la quatrième place mondiale en termes de chiffre d'affaires. Depuis 2021, il n'était plus directeur général du groupe, mais avait gardé la présidence.

Denis Kessler a été membre du Conseil économique, social et environnemental de 1993 à 2010. Il a été également, entre autres, administrateur de Dexia, Bolloré, BNP Paribas et Dassault Aviation. Le patron avait aussi bataillé contre les 35 heures. Se disant "profondément européen", il a été proche de la CFDT et de Nicole Notat, qu'il a côtoyée lorsqu'il était numéro 2 du Medef.