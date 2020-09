Bridgestone : quels sont les leviers du gouvernement pour sauver les emplois de l'usine de Béthune ?

Gagner du temps, investir, réindustrialiser le site… Plusieurs options s'offrent au gouvernement, alors qu'une réunion se tient avec la direction de Bridgestone, qui envisage de fermer son site du Pas-de-Calais, menaçant les emplois de 863 personnes.

La phrase hante les gouvernements depuis vingt ans. "L'Etat ne peut pas tout", avait déclaré en 2000 Lionel Jospin pour expliquer son incapacité à s'opposer à des licenciements chez Michelin. Le gouvernement de Jean Castex sera-t-il aussi impuissant dans le dossier Bridgestone ? Le groupe japonais a annoncé la fermeture prochaine de son usine de pneus de Béthune (Pas-de-Calais), qui emploie 863 personnes. Premier employeur de cette ville de 25 000 habitants, la multinationale a justifié la "cessation définitive" de l'activité du site à l'horizon 2021 en invoquant une surcapacité de production en Europe et la concurrence des marques asiatiques à bas coût. "On va voir cet après-midi ce que nos dirigeants sont prêts à faire pour nous aider", a déclaré le représentant de l'Unsa Christian Przemyski, lundi 21 septembre, avant une réunion entre la direction, les syndicats, les élus locaux et le gouvernement. De quels recours dispose vraiment l'exécutif ?

Retarder l'échéance pour "trouver une solution"

L'exécutif s'est félicité d'un premier "progrès" avec la signature d'un accord pour amorcer des discussions. La direction de Bridgestone et les représentants du personnel de l'usine de Béthune ont en effet signé un "accord de méthode" permettant de discuter pendant cinq mois de "scénarios alternatifs à la fermeture", a annoncé la ministre déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, dimanche 20 septembre, pendant "Le Grand Jury" RTL-Le Figaro-LCI,

La nouvelle a été confirmée par l'avocat du CSE, Stéphane Ducrocq. "On sait bien qu'il y aura de la casse sociale, mais on veut pouvoir discuter d'autres solutions (...) et Bridgestone a décidé de nous donner le temps", a-t-il réagi auprès de l'AFP. "Ça ne veut pas dire que c'est sauvé", relativise le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, sur France Inter. Il note toutefois : "Mercredi l'annonce c'était : 'On ferme, point barre, il n'y a pas de discussion possible'. Là, on a cinq mois de discussions, et le gouvernement, avec les élus locaux, va être totalement mobilisé pour trouver une solution."

Une mobilisation nécessaire, selon Christian Przemyski. "Nous, on est prêts à mener le combat sur la durée, j'espère que les politiques vont nous suivre et non pas nous abandonner en cours de route, glisse le représentant Unsa à franceinfo. Nous, on est prêts, de toute façon on n'a que ça. (…) J'espère que l'Etat va soutenir à fond. Là ça a l'air de bouger pas mal, les gens ont l'air de s'impliquer à tous les niveaux et même au plus haut niveau, donc si les actes suivent les paroles, je pense qu'on arrivera à quelque chose."

Investir, sous conditions

L'Etat doit-il sortir son chéquier ? Oui, a estimé le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand sur Europe 1, dimanche. Il faut, selon lui, "essayer ce qui s'est produit en 2013", pour l'usine de Bari (Italie) promise à la fermeture. Après un "bras de fer terrible", l'Etat a "accepté de financer une très large partie des investissements nécessaires" et "60% des emplois ont été maintenus", a-t-il souligné.

Selon lui, 200 millions d'euros d'investissement sont nécessaires pour sauver l'usine. La région Hauts-de-France, qu'il préside, serait prête à mettre la main à la poche, si des emplois sont préservés et des perspectives dessinées, a-t-il déclaré.

️ @xavierbertrand sur la situation de Bridgestone à Béthune



"On est prêt à financer une grande partie des investissements s'il y a des engagements clairs pour que l'on garde de l'emploi sur le site et des perspectives"#Europe1 #LeGrandRDV pic.twitter.com/84BRa6ZrMd — Europe 1 (@Europe1) September 20, 2020

Gabriel Attal s'est refusé, lundi, à chiffrer un possible investissement de l'Etat et a conditionné des aides éventuelles à une production mieux adaptée au marché. L'usine de Béthune fabrique des petits pneus, jugés désormais inadaptés à la demande. "L'objectif est de revoir un projet industriel : les pneus qui sont produits dans l'usine de Béthune ne sont pas les pneus qui correspondent à la demande du marché aujourd'hui, donc il faut faire évoluer la production", a-t-il déclaré. Le porte-parole du gouvernement affirme que "s'il y a ce nouveau projet industriel, que l'usine est prête à y aller, l'Etat et les collectivités mettront de l'argent pour y parvenir".

"Nous allons nous battre", avait assuré le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, jeudi 17 septembre sur CNews, pour tenter de "développer une autre activité, avec des pneus plus larges que ceux qui sont produits actuellement sur le site de Béthune".

Réindustrialiser le site

Dans cette même interview, Bruno Le Maire a pointé une solution de repli : la "réindustrialisation" du site. S'il n'y a pas d'autre perspective, "nous allons nous battre pour trouver des solutions de réindustrialisation du site" afin "qu'il y ait, pour chaque ouvrier de Bridgestone, une solution qui soit une solution cohérente et acceptable", a-t-il lancé. Il s'agirait donc d'attirer de nouveaux industriels ou de tenter de revitaliser le bassin d'emploi de Béthune, faute d'avoir obtenu que Bridgestone renonce à la fermeture de l'usine.

Une réindustrialisation qui nécessiterait probablement à nouveau des aides publiques, alors que des voix s'élèvent pour dénoncer des aides "sans contrepartie", comme celles dont a bénéficié Bridgestone ces dernières années. Certains élus militent d'ailleurs pour que l'entreprise "rembourse" les aides publiques perçues, dont 1,8 million d'euros de CICE, ou 620 000 euros d'aides régionales. "On ne peut plus accepter que des entreprises viennent s'implanter en France et organisent elles-mêmes leur baisse de production en refusant de se transformer. Le fait de mettre beaucoup d'argent sans contrepartie dans les entreprises, ça ne marche pas", a dénoncé samedi le député LFI de Seine-Saint-Denis Eric Coquerel, sur franceinfo.