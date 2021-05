Il prendra les rennes du géant français 15 septembre. Le Français Antoine de Saint-Affrique est le nouveau patron de Danone, propriétaire des marques Actimel ou Evian. Sa nomination a été actée lundi 17 mai par le conseil d'administration, deux mois après la réunion qui avait abouti au désavœu définitif de son prédécesseur, Emmanuel Faber au terme d'une fronde d'actionnaires combinée à des divisions au sein du conseil.

Le nouveau directeur général de la marque du yaourt, de la nutrition infantile et des eaux en bouteille, aux 100 000 salariés dans le monde, aura la lourde tâche de retrouver le chemin de la croissance. Mais aussi de tourner la page d'une "crise de gouvernance douloureuse", selon les mots du président du conseil d'administration Gilles Schnepp, lors de l'Assemblée générale des actionnaires fin avril.

Un bilan salué chez Barry-Callebaut

"Je suis fier et honoré de rejoindre et de bientôt diriger une entreprise qui a toujours été une source d'inspiration pour moi", a déclaré Antoine de Saint-Affrique. Il se dit aussi "impatient d'écrire, avec tous les Danoners [surnom des salariés de Danone], le comité exécutif et le conseil, le prochain chapitre de notre croissance et du développement de [la] mission d'entreprise" de Danone.

Jusqu'ici, Antoine de Saint-Affrique, 56 ans, était directeur général du groupe zurichois Barry-Callebaut, qui fournit du cacao et des préparations à base de chocolat aux géants de l'alimentation que sont Unilever, Nestlé ou Mondelez ainsi qu'aux professionnels de la pâtisserie. Son départ de ce géant du cacao avait été annoncé le mois dernier, alimentant les spéculations sur une arrivée prochaine chez Danone.

Son bilan chez Barry-Callebaut a été salué. Avec lui, le groupe a connu une phase d'expansion, aussi bien "en terme de croissance que de trésorerie", souligne Jean-Philippe Bertschy, analyste chez Vontobel. De quoi présenter un profil rassurant aux actionnaires qui tenaient Emmanuel Faber pour responsable de performances commerciales et financières jugées insuffisantes.