Airbus va supprimer 3 720 postes en Europe, dont 470 en France

Cette annonce est liée aux baisses de cadences de production sur ses programmes A380 et A400M.

La réorganisation chez Airbus se poursuit. Le constructeur européen a annoncé, mercredi 7 mars, qu'il allait procéder à "3 720 suppressions de postes en Europe", dont 470 en France, selon un représentant de Force ouvrière, premier syndicat du groupe. "A aucun moment, il n'a été question de licenciement sec", a précisé le syndicaliste, Jean-Marc Escourrou.

Dans un communiqué, Airbus "s'engage à gérer toute implication sociale de manière responsable". Le géant aéronautique souligne qu'il gère "une mobilité de 12% chaque année" et qu'il "est en mesure d'adapter son niveau de flexibilité à travers ses divisions, fonctions et filiales afin de faciliter le redéploiement du personnel vers d'autres programmes".

Cette annonce est liée à la faiblesse des ventes du très gros porteur A380 et aux difficultés du programme de transport militaire A400M. L'avionneur a confirmé, mercredi, la réduction de la cadence de production annuelle de l'A380 à six appareils, et celle de l'A400M à huit par an à compter de 2020.