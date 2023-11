Énergies renouvelables : l’essor des installations de panneaux solaires avec batteries

Afin de faire des économies, de plus en plus de Français optent pour une installation de panneaux solaires avec batteries. Quid de cette alternative économique et écologique ? - (France 2)

Afin de faire des économies, de plus en plus de Français optent pour une installation de panneaux solaires avec batteries. Quid de cette alternative économique et écologique ?

En Seine-et-Marne, un couple s’est décidé à installer des panneaux photovoltaïques pour diviser par deux sa facture. Il réalisera 1000 euros d’économie en 2024, grâce à une batterie. Quand le soleil brille, le panneau envoie ses kilowattheures pour une consommation immédiate. Le surplus est stocké dans la batterie. S’il en reste, direction le réseau, où le couple peut le revendre. Quand la nuit tombe, la batterie fournit l’électricité. S’il en faut davantage, c’est Enedis qui prend le relais.

10 184 foyers équipés

"Compte tenu du prix du kilowattheure et des économies qu’on va faire, l’amortissement est beaucoup plus rapide. Si on prend un kit de 4,5 kilos avec la batterie, on sera aux alentours de 20 000 euros. Ça permet de l’amortir en une quinzaine d’années", explique Thierry Fallard, le président du groupe HESTIOM.

Des panneaux et des batteries, on en trouve aussi sur les réseaux sociaux. Des installations plus légères sont vantées par des influenceurs. Les Français sont de plus en plus nombreux à se laisser tenter par le solaire. En juin 2023, on dénombrait 10 184 foyers équipés de panneaux avec batteries.