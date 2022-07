"Je vais demander dans les toutes prochaines heures aux grands opérateurs, je pense à la SNCF, au secteur aérien, de dire dès la fin de l'été quelles sont les mesures supplémentaires qu'on peut prendre pour accélérer en termes d'éclairage, de consommation du quotidien", a déclaré vendredi 15 juillet sur franceinfo Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, au lendemain de l'appel à la "sobriété" énergétique d'Emmanuel Macron aux Français lors d'une interview donnée à l'occasion du 14-Juillet.

"Il faudra à l'automne, avoir pour l'hiver, un plan d'économies qui implique tout le monde mais ça commence par donner l'exemple dans nos grands secteurs et nos grandes administrations." Clément Beaune à franceinfo

"C'est les gros avant les petits (...) Nous tous, comme citoyens, serons d'autant plus enclins à faire un effort dans nos vies quotidiennes, sur le chauffage, sur la climatisation, si on sent que c'est une mobilisation générale, qu'il y a un effort des autorités publiques et des grandes entreprises."

"Il faut aller plus vite" et "contrôler davantage", précise le ministre des Transports qui va réunir "rapidement" tous les acteurs du secteur pour être "prêts à accélérer à la rentrée".