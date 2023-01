Durant cette période de forte consommation, cet objet du quotidien permet d'économiser de l'énergie lors de la cuisson des plats d'hiver. Elle peut d'autant plus être construite chez soi. Alizée et Yoann de l'atelier Chemins de Faire présentent la marmite norvégienne.

“C'est une grosse boîte en bois, 4 centimètres de liège expansé qu'on a tout autour… L'isolant, après, il faut juste en mettre une bonne quantité pour garder le plat au chaud, mais c'est très facile à fabriquer”, explique Yoann. Avec Alizée, ils ont construit eux-mêmes une marmite norvégienne : un objet permettant de cuire, avec le minimum d’énergie, des plats qui habituellement nécessitent un long temps de cuisson. “Ça permet de cuire très peu de temps sur le gaz ou les plaques électriques, et ensuite de laisser à peu près trois fois plus que le temps de cuisson recommandé, mais dans une boîte très bien isolée”, ajoute Yoann.

“On consomme beaucoup moins”

“On prend une grosse cocotte en fonte, on met toute notre préparation dedans, on laisse bouillir pendant 10 minutes, un quart d'heure, on met dans la cocotte… Et on referme avec le couvercle, qui est aussi isolé avec du liège expansé. Et si le plat doit cuire deux heures sur le feu, eh bien on va le laisser 6 heures dans notre cocotte. On va le sortir, ce sera encore chaud et on pourra manger”, expliquent Alizée et Yoann.

"On ne peut pas faire tout cuire. Par exemple, du riz ou des pâtes… Des pâtes, ça ne va pas être très intéressant, mais c'est vraiment pour des plats en sauce ou des plats qui cuisent normalement à feu doux pendant plusieurs heures”, ajoute Alizée. La marmite peut être fabriquée chez soi, avec du bois et un isolant. “Que ce soit gaz ou électricité, on consomme beaucoup moins pour des plats longue cuisson”, conclut-elle.