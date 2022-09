Reportage Pour éviter les coupures, la France échange de l'électricité avec l'Espagne

Aucun pylône, aucun câble haute tension n'indiquerait aux randonneurs qu'ils sont en train de passer à côté d'une ligne électrique de 320 000 volts. Pourtant, à quelques pas du pic de Canigou, près de Perpignan, se trouve un tunnel en béton de huit kilomètres de long. "Là, nous nous trouvons dans le tunnel dans lequel circule quatre câbles, explique Étienne Serre, directeur de projet chez RTE, le gestionnaire du réseau d'électricité français. Il y a à peu près 150 mètres de terre. Nous sommes sous la montagne."

Mise en service en 2015, cette ligne a permis de doubler les capacités d'échanges avec l'Espagne. "On peut passer 2 000 mégawatts entre la France et l'Espagne, à l'intérieur du tunnel. On considère que c'est souvent l'équivalent de deux tranches nucléaires, poursuit l'expert. C'est stratégiquement très important car ça permet une solidarité mutuelle entre les deux pays. L'Espagne a une pointe de consommation à 21h, nous à 19h."

Un tunnel passant sous les Pyrénées, près de Perpignan, dans lequel circule la ligne électrique France-Espagne. (GREGOIRE LECALOT / RADIO FRANCE)

"Il est intéressant de mettre en commun les moyens de production pour passer ces pointes, au lieu de démarrer des moyens de production polluants et qui sont, souvent, assez chers." Étienne Serre, directeur de projet chez RTE à franceinfo

De l'électricité espagnole moins chère



Plus loin, dans la plaine catalane, au milieu des vignes, les câbles ressortent dans une usine aux airs de bande dessinée. Gangta Djelassem est responsable de la maintenance : "Ici arrivent la tension et le courant espagnol qu'on va se charger d'adapter et d'injecter sur le réseau français." "Ensuite, au cœur de la salle, le courant passe toutes ces tours de conversion et ressort au niveau du mur. Il y a le même système de traversée et, entre temps, la transformation aura été faite entre l'alternatif et le continu", décrit le responsable.

La station de conversion de Baixas, côté français, où arrive le courant espagnol avant son injection sur le réseau électrique français. (GREGOIRE LECALOT / RADIO FRANCE)



Avec une plus grande quantité d'énergies renouvelables dans sa production électrique et une législation spéciale qui permet au prix de l'électricité d'être moins dépendant de celui du gaz, l'Espagne peut vendre son énergie moins chère que la France. Sans ces échanges européens, les factures d'électricité seraient donc encore plus chères. Et, avec l'hiver, plus la situation sera tendue, plus les interconnexions électriques joueront un rôle important.