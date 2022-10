Ce clip sera diffusé sur le web et à la télévision à partir du 10 octobre et pour une durée de quatre mois.

"Je baisse, j'éteins, je décale". Le gouvernement souhaite imposer ces mots d'ordre dans l'esprit des particuliers et des entreprises françaises, alors qu'il présente jeudi 6 octobre son plan de sobriété en réponse à la crise de l'énergie.

Dans le cadre d'une campagne baptisée "Chaque geste compte", initiée dans le but de "sensibiliser les Français aux gestes importants en matière de sobriété énergétique", explique Matignon, un clip illustrant ces différents gestes doit être diffusé à partir du 10 octobre et pendant quatre mois. Alors que l'hiver approche, cette campagne qui sera notamment diffusée à la télévision et sur les réseaux sociaux doit permettre d'" accompagner le besoin de changer nos habitudes et certains usages de notre quotidien", insiste Matignon. Ces actions d'économie d'énergie doivent aussi viser à "lutter sur le temps long contre le dérèglement climatique".

Parmi les gestes recommandés : la baisse du chauffage à 19 degrés, le réglage de son chauffe-eau à 55 degrés, ou encore programmer ses machines à laver l'après-midi ou la nuit.