Environnement : des bâtiments deviennent autonomes en énergie

Dans une rue à Paris, un immeuble a priori comme les autres est en réalité un bâtiment à énergie positive. Il produit plus d’énergie qu’il n’en consomme. L’une des clés de cette réussite se trouve sur le toit. Des panneaux photovoltaïques créent l’énergie du bâtiment. Si l’énergie est produite, l’immeuble possède aussi des techniques pour moins en consommer. Ainsi, on trouve de la végétalisation pour isoler la toiture et de la pierre pour conserver de la chaleur l’hiver et de la fraîcheur l’été. Le bâtiment peut aussi compter sur l’agencement des logements.

L’immeuble de demain

D’autres bâtiments autonomes en énergie existent en France. À Angers (Maine-et-Loire), une maison tire son eau dans un puits et les panneaux solaires produisent l’énergie, qui est ensuite stockée dans des batteries. L’immeuble de demain pourrait aller encore plus loin. Ce serait une construction dont les façades sont remplies de microalgues. Derrière les vitres, on trouverait un échangeur capable de chauffer l’immeuble et l’eau.