Écologie : vivre dans une maison autonome

Mercredi 7 septembre, le JT de 13 Heures consacre sa nouvelle rubrique "Un geste pour la terre" à Patrick et Brigitte, installés dans une maison autonome depuis plusieurs années. Pour eux, fini les factures d'électricité, de gaz et d'eau.

Depuis 50 ans, ils cultivent un luxe rare : l'autonomie. Patrick et Brigitte Baronnet se sont installés en 1976 à Moisdon-la-Rivière (Loire-Atlantique). Depuis, ils ne se nourrissent quasiment que des fruits et légumes de leur jardin. "C'est notre alimentation principale, et il se trouve que j'ai été pendant neuf ans cogérant d'une coopérative bio", confie Patrick Baronnet.

L'eau de pluie utilisée

Patrick Baronnet était professeur de sport, tandis que Brigitte Baronnet était musicienne. Le projet de ces pionniers de l'écologie a peu à peu pris forme. L'électricité est fournie par des panneaux solaires. En ce moment, les batteries sont pleines, alors ils peuvent se permettre de laisser leur éolienne au repos. Quant à l'eau, ils ne paient plus leurs factures depuis quarante-six ans. "On a remplacé ça par l'eau de pluie qui tombe sur le toit, et qui est stocké dans huit mètres cubes de citerne", explique Patrick Baronnet, qui précise que le couple a réussi à passer l'été malgré la sécheresse. Pour la cuisine, elle se fait à l'aide d'un four solaire, tandis que le ballon d'eau chaude est rempli par un système installé sur le toit.