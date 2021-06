Énergie : que vaut vraiment l'électricité verte ?

De plus en plus de Français se tournent vers les contrats d'électricité renouvelable, garantie 100% verte, éoliens ou solaires. Mais comment cela fonctionne ? Pour un couple d'Arras, dans le Pas-de-Calais, souscrire à de l'électricité verte était une évidence. "Elle est produite 100% made in France, on essaie de réduire notre empreinte carbone", justifie cet homme, déjà converti au zéro déchet. Leur énergie verte est censée être produite par des éoliennes installées à 50 km de chez eux, mais la réalité est plus complexe...

Un seul réseau pour toute l'électricité

Bien souvent, l'électricité n'est jamais 100% verte. "S'il y a 10 000 personnes qui souscrivent, ils vont injecter l'équivalent en électricité de 10 000 personnes dans le réseau, mais l'électron ne va pas forcément aller dans le foyer", explique une représentante d'un fournisseur d'énergie. En effet, toute l'électricité, verte ou non, est rassemblée dans un même réseau. Il est donc techniquement impossible d'acheminer de l'électricité verte dans un foyer. Mais ce type de contrats permet néanmoins de développer une énergie plus propre. 4 millions de Français y ont souscrit l'année dernière.