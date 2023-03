Énergie : Paris multiplie l'installation de panneaux solaires

Pour parvenir à la neutralité carbone en 2050, il ne suffit pas de réduire le nombre de voitures thermiques, il faut aussi développer les énergies renouvelables. La ville de Paris équipe ses bâtiments publics de panneaux solaires.

Ils apparaissent au sommet d'immeubles récemment construits, sur des écoles, mais aussi des gymnases. Les panneaux solaires se multiplient à Paris et bordent notamment la toiture ondulée du stade de rugby Jean-Bouin. Plus de 3 500 panneaux photovoltaïques alimentent une cinquantaine de foyers en électricité. Une électricité propre, produite localement et surtout moins chère.

Une installation compliquée sur certains toits

"Avec la crise énergétique qu'on connaît, il y a un surcoût sur les factures d'énergie en 2023 de plus de 100 millions d'euros. Avec des énergies renouvelables en circuit court comme le solaire, on maîtrise mieux la facture d'énergie de la ville de Paris", décrypte Dan Lert, adjoint à la mairie de Paris en charge de la transition écologique. Mais installer des panneaux solaires à Paris peut s'avérer compliqué : les toits en zinc et de nombreux bâtiments classés au patrimoine sont protégés. Certains particuliers, à travers des coopératives, participent également à la transition énergétique de la capitale. Mais avec 500 installations de panneaux solaires, Paris est encore loin d'autres villes européennes.