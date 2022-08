Energie : Marine Le Pen demande à Elisabeth Borne une session extraordinaire du Parlement

Marine Le Pen a plaidé auprès d'Elisabeth Borne pour la tenue d'une session extraordinaire du Parlement face à la crise énergétique. Dans cette lettre qu'elle a postée mercredi 31 août sur Twitter, l'ancienne candidate du RN à l'élection présidentielle demande à la Première ministre "de convoquer une session extraordinaire du Parlement, en mettant à l'ordre du jour un débat suivi d'un vote sur les mesures à prendre pour protéger les Français de la crise énergétique".

Je vous demande, Madame la Première ministre, de convoquer une session

extraordinaire du Parlement, en mettant à l’ordre du jour, un débat suivi

d’un vote sur les mesures à prendre pour protéger les Français de la crise énergétique. pic.twitter.com/zLeoLc2oaz — Marine Le Pen (@MLP_officiel) August 31, 2022

Alors que le président Emmanuel Macron réunira vendredi un Conseil de défense consacré à l'approvisionnement en gaz et en électricité de la France, elle rappelle son opposition à cette méthode : "Nous contestons que le président de la République contourne le Parlement pour gérer la crise avec un Conseil de défense énergétique", écrit-elle, en dénonçant un "mépris des représentants du peuple".

Une crise devenue "hors de contrôle"

Cette crise "est désormais hors de contrôle", estime Marine Le Pen, avant de mettre en cause "l'inefficacité flagrante du gouvernement" qui "expose désormais nos entreprises et nos compatriotes aux pires difficultés, mettant lourdement en cause notre souveraineté nationale".

Elle critique notamment "le développement irrationnel des énergies intermittentes" et "la libéralisation du marché européen" qui ont "aggravé notre dépendance commune aux importations de gaz", un développement "imposé au détriment de l'énergie nucléaire" selon elle, et elle tacle les sanctions visant la Russie qui "plombent les Français".