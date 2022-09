Énergie : certains commerces ne veulent pas éteindre la nuit

La nuit, les commerces sont nombreux à laisser leur lumière allumée. Cette pratique est pourtant illégale entre 1h et 6h du matin.

Des enseignes lumineuses, des vitrines éclairées, et même des spots publicitaires diffusés dans des boutiques désertes. La nuit, bureaux et commerces sont nombreux à laisser leur lumière allumée. Pourtant, cette pratique est illégale entre 1h et 6h du matin. Pour beaucoup de Français, à l’heure où la menace d’un rationnement énergétique plane sur le pays, ces pratiques ne passent pas.

Peu de sanctions

Si les commerces risquent jusqu’à 7 500 euros d’amende en cas de verbalisation, peu d’enseignes sont réellement sanctionnées. Du côté des services publics, des économies d’énergie sont déjà programmées. À France Télévisions, par exemple, si le bâtiment du siège reste encore éclairé la nuit, ce ne sera plus pour longtemps. Un plan de sobriété énergétique sera engagé d’ici la fin du mois d’octobre, avec une baisse du chauffage et de la lumière. La télévision publique s’est engagée à faire 40 % d’économie d’énergie d’ici 2030.