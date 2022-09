DIRECT. Crise de l'énergie : Elisabeth Borne doit annoncer des "mesures de protection" pour les Français

Ce qu'il faut savoir

Vers une extension du bouclier tarifaire ? La Première ministre Elisabeth Borne doit prendre la parole à 15h30, mercredi 14 septembre, pour dresser un état des lieux de la production d'énergie en France à l'approche de la saison hivernale. Des annonces pour protéger le budget des ménages sont également attendues. Suivez notre direct.

RTE appelle à la sobriété. Le gestionnaire du réseau électrique français n'exclut pas le risque de coupure, mais déclare que celui-ci pourrait être évité "en baissant la consommation nationale de 1 à 5% dans la majorité des cas, et jusqu'à 15% dans les situations météorologiques les plus extrêmes".

Des hausses de prix d'environ 10% ? La hausse des prix des tarifs réglementés du gaz et de l'électricité sera d'au moins 10% en 2023 en France, selon les prévisions du gouvernement, a appris franceinfo de sources concordantes. En 2022, la hausse sur les tarifs d'électricité pour les particuliers avait été bloquée par le gouvernement à 4%, et les tarifs du gaz gelés au niveau d'octobre 2021.

Un appel à élargir le bouclier tarifaire. L'association Familles rurales a réclamé mercredi des mesures pour les ménages se chauffant au fioul ou au bois. "En milieu rural, on cumule en effet les difficultés, a souligné Nadia Ziane, cadre de l'association. C'est là où on trouve le plus de passoires [thermiques]. En plus, les énergies qu'on utilise pour se chauffer, ce n'est pas toujours le gaz et l'électricité."