Crise énergétique : un "chèque fioul" de 100 à 200 euros mis en place à partir du 8 novembre

Une enveloppe est débloquée par l'Etat à destination des personnes qui se chauffent au fioul et n'avaient donc pas bénéficié des mesures de soutien pour d'autres sources d'énergie.

Une aide comprise entre 100 et 200 euros, en fonction des revenus. Un "chèque fioul" va être déclenché à partir du 8 novembre pour les personnes qui utilisent cette énergie pour se chauffer. "Le Parlement a voté, cet été, une enveloppe de 230 millions d'euros pour accompagner les ménages concernés, qui n'ont pas pu bénéficier du bouclier mis en place pour d'autres sources d'énergie", explique, dans une interview à Ouest France (article pour abonnés), samedi 8 octobre, le ministre délégué aux Comptes publics.

"Un chèque fioul pourra être demandé, à partir du 8 novembre, sur le site chequeenergie.fr où un simulateur permettra de savoir qui est éligible", détaille Gabriel Attal. Si les ménages concernés ont déjà fait le plein de leur cuve de fioul, le chèque reste valable un an et pourra être "être utilisé pour payer ses factures d'électricité", précise le ministre.

Dans un communiqué de Bercy, il est même précisé que ce chèque pourra être utilisé "pour le paiement de tout type de factures d'énergie (gaz, d'électricité, fioul, pellets de bois, etc.)" si les ménages ont déjà fait le plein de fioul. Le ministère de l'Economie rappelle que "cette aide fioul viendra en complément du chèque énergie habituel, envoyé au printemps à environ 6 millions de ménages, et du chèque énergie exceptionnel de fin d'année qui sera envoyé à 40% des ménages (12 millions de ménages)", pour faire face à la hausse de 15% des prix du gaz et de l'électricité prévue en 2023. Selon le gouvernement, 1,4 million de foyers pourrait bénéficier de ce chèque sur les 2,8 millions qui se chauffent au fioul.