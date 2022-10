Consommation : le prix des steaks hachés s’envole

Un aliment semble voir son prix flamber plus que les autres : le steak haché. Au rayon frais, +26 % en un an. Du côté des surgelés, même constat : une hausse de 30 % selon la filière bovine. C’est bien plus que l’inflation. "On en achète beaucoup moins, on prenait à peu près une dizaine de steaks hachés par semaine pour deux, maintenant, c’est moins que cinq", avoue un consommateur rencontré dans la rue.



D’autres augmentations prévues avant la fin de l’année

Pour comprendre ces hausses, il faut se rendre du côté des élevages. En un an, le prix de la nourriture pour les bovins a flambé de plus de 20 %. "Les céréales ayant bien augmenté du fait de la guerre en Ukraine, cela se répercute forcément sur l’alimentation animale", avance Alice Avisse, agricultrice et membre de la FDSEA Hauts-de-France. Le prix des carburants a également augmenté, mais l’agricultrice dit ne pas comprendre une telle hausse du prix des steaks hachés. Les industriels et les abattoirs assument ces hausses de coût. Selon la filière bovine, le prix des steaks hachés devrait encore augmenter, jusqu’à 8 % supplémentaires.