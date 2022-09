"C'es assez dingue qu'on en arrive à fermer des endroits publics" : à Meudon, la fermeture de la piscine à cause du prix de l'électricité fait des vagues

Sur une feuille A4 scotchée à l'entrée de la piscine de Meudon, dans les Hauts-de-Seine, le visiteur peut lire le mot "fermé", écrit en majuscule. "C'est la crise énergétique..., lit à haute voix, Gabriel, surpris, ce lundi 5 septembre. Si la hausse était impactée sur le prix d'entrée, ces derniers seraient multipliés par trois. Ouh là !"

C'est l'une des conséquences concrètes de la guerre en Ukraine : l'explosion des prix de l'énergie. Le groupe Vert-Marine, qui gère en délégation de service public environ 80 piscines en France a annoncé ce week-end dans un communiqué surprise la fermeture d'une trentaine de ses piscines un peu partout en France. L'entreprise, basée en Normandie, explique que le prix du mégawatt/heure a été multiplié par 10 depuis janvier et que les maintenir ouvertes signifierait un prix d'entrée plus élevé pour les usagers comme Gabriel.

"Je suis très déçu"

Ce dessinateur vient nager une heure et demie chaque semaine pour soulager son épaule. "25 longueurs, ça me fait beaucoup de bien : je suis très déçu de ne pas pouvoir m'entraîner, soupire-t-il. Et je pense qu'il y a pas mal de monde comme moi."

C'est probable : la piscine accueille en moyenne dix mille personnes par mois, tous publics confondus. Parmi eux, Alice, étudiante. "C'est assez dingue de se dire qu'on en arrive à fermer des endroits publics, s'indigne-t-elle. Et les besoins en énergie vont augmenter cet hiver..."

"On ne sait pas trop jusqu'où ça va aller si dès maintenant on ferme les piscines... C'est un peu effrayant..." Alice, étudiante à franceinfo

"On est très tristes, nous aussi parce qu'on se retrouve tout seul, confie Damien Texier, responsable technique de la piscine de Meudon, qui compte une quinzaine de salariés. On était heureux que ce soit la rentrée et d'accueillir les scolaires, les clubs de plongée, etc." "On se retrouve en chômage partiel et on ne sait pas quand ça va durer, poursuit Damien Texier. Ca fout un coup au moral : soit ils se débrouillent avec les collectivités, la mairie et l'État, pour mettre la main à la poche, soit... Parce que les piscines, on sait que se sont des gouffres. Ça consomme énormément pour chauffer les bassins, pour l'eau chaude, l'électricité, tout ça."

La mairie n'a pas les moyens de combler le déficit

"On n'en a pas les moyens : nous, on ne pourra pas combler le déficit de ce prestataire, répond Francine Lucchini, maire adjointe chargée des sports à Meudon, encore ulcérée par la nouvelle. On l'a su du jour au lendemain : nous sommes en contrat jusqu'en 2025 avec Vert Marine. Le sujet de casser ce contrat avant la fin est entre les mains de nos juristes. Nous allons nous défendre bec et ongles pour notre population."

Quant à la reprise de la gestion de la piscine par la municipalité, ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant.