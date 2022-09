Inflation : plusieurs piscines contraintes de fermer en France en raison de l’explosion des prix de l’énergie

Face à la flambée continue des prix de l'énergie, plusieurs piscines font le choix de rester fermées, car ouvrir n'est plus viable économiquement.

Plusieurs piscines sont contraintes lundi 5 septembre de fermer leurs portes en France, en raison de l’explosion du prix de l’énergie, rapporte le réseau France Bleu.

Le complexe aquatique Ingreo de Montauban dans le Tarn-et-Garonne a fermé ses portes provisoirement, indique France Bleu Occitanie. La direction préfère suspendre son activité, plutôt que de répercuter cette hausse sur le prix des entrées. "Les hausses du coût de l’énergie que nous subissons tous ne nous permettent plus aujourd’hui de gérer les équipements de manière équilibrée économiquement et pérenne socialement ", indique la direction de la piscine dans un message affiché sur son site internet et ses réseaux sociaux. L'équipement est géré par le groupe Vert Marine, une délégation de service public.

L'Aquapolis à Limoges a aussi cessé son activité, rapporte France Bleu Limousin. Le centre aquatique reste fermé jusqu'à nouvel ordre. La société Vert Marine chargée de l'établissement assure que l'exploitation du centre aquatique devient impossible en raison de l'explosion du prix de l'énergie. Limoges Métropole a donc aussi décidé de fermer l'établissement. Dans un communiqué, la société Vert Marine explique que "si cette hausse était impactée sur le prix du billet d'entrée, il faudrait multiplier le prix par 3, et passer de 5 à 15€ pour un résident de l'agglomération."

Par ailleurs, toujours en raison du prix de l'énergie, la piscine de Montbauron à Versailles (Yvelines) a fermé aussi ses portes, ainsi que le centre aquatique Guy Bey à Meudon.