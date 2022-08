Le prix de gros de l'électricité pour 2023 atteint un nouveau record à plus de 1 000 euros le mégawattheure, contre 85 euros il y a un an

En un an, le prix a été multiplié par dix, notamment à cause du tarissement des flux de gaz russe vers l'Europe depuis le début de la guerre en Ukraine.

Un marché de plus en plus tendu. Le prix de gros de l'électricité pour 2023 en France a battu, vendredi 26 août, un nouveau record à plus de 1 000 euros le mégawattheure (MWh) contre environ 85 euros il y un an.

Plusieurs causes sont à l'origine de l'explosion des cours, à commencer par le tarissement des flux de gaz russe vers l'Europe depuis le début de la guerre en Ukraine : nombre de centrales thermiques utilisent du gaz pour générer de l'électricité. Le gaz se faisant plus rare, son prix est également à des niveaux records de prix.

En France, seuls 24 des 56 réacteurs nucléaires d'EDF fonctionnent en ce moment, notamment en raison d'un problème de corrosion, ce qui réduit la production électrique française à un niveau historiquement bas, et fait mécaniquement augmenter les prix.