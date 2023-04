Approvisionnement en gaz : pas de "difficultés majeures" l'hiver prochain, estime le président d'Engie

Malgré la fin des importations de gaz venu de Russie, les stocks de la France ne sont pas "sous tension", explique-t-il.

La France a-t-elle réussi à écarter le risque de manquer de gaz, sujet d'inquiétude en 2022 ? "A ce stade, nous sommes confiants dans le fait que nous passerons l'hiver prochain sans difficulté majeure", affirme le président de l'énergéticien Engie, Jean-Pierre Clamadieu, dans un entretien à La Tribune (lien réservé aux abonnés) mardi 25 avril.

Malgré l'arrêt de l'approvisionnement en gaz russe de l'Europe occidentale par gazoduc, celle-ci est "parvenue à passer l'hiver (...) en grande partie grâce à la réduction de la consommation énergétique, qui a été remarquable : de 13% pour le gaz, hors effet climat pendant l'hiver 2022/2023", se félicite le dirigeant.

Pour que ses prévisions optimistes se réalisent, "il faudra parvenir à retrouver les économies d'énergie de l'hiver précédent et être très attentifs à l'accès au GNL", le gaz naturel liquéfié vers laquelle la France, notamment, s'est tournée pour trouver de nouvelles sources d'approvisionnement. "En moyenne, entre 150 et 160 bateaux de GNL débarquent chaque mois en Europe, contre 40 avant la crise", explique Jean-Pierre Clamadieu.

Les stocks de gaz en vue de l'hiver sont remplis à plus de 50% en moyenne en Europe, et 35% en France, relève également le patron d'Engie : "Nous ne sommes pas du tout sous tension", en conclut-il. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a confirmé le 21 avril que le bouclier tarifaire sur le gaz prendrait fin rapidement, du fait de ce contexte favorable et de la baisse des prix.