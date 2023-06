Vacances : de plus en plus de saisonniers mineurs pour répondre à la pénurie de main d’œuvre

Durée de la vidéo : 2 min.

France 2

Article rédigé par M.-C.Delouvrié, D.Breysse, F.Pelé - France 2 France Télévisions

Confrontés à un manque de bras, les restaurateurs et clubs de vacances n’hésitent plus à recruter des mineurs. Leur travail est légal et encadré.

Cette jeune fille de 16 ans fait partie des dernières recrues dans ce restaurant de bord de mer. Pour servir jusqu’à 1 000 couverts par jour au cœur de l’été, il a fallu recruter une centaine de saisonniers, parfois plus jeunes que d’habitude. Abdelhak Hadjout, lui, a 17 ans. "Ce qui m’a motivé, c’est pour gagner de l’argent, partir en vacances, donner un peu d’argent à ma famille, (…) et apprendre de nouvelles choses", confie-t-il. Thomas Juvy, le responsable de cuisine, se dit "très content" de ce jeune employé. Des conditions particulières L’entreprise a embauché 18 mineurs pour la saison. "On est contents qu’ils répondent présents et se rendent disponibles pour travailler sur les jobs d’été. Sans eux, pas de saison, heureusement qu’ils sont là avec nous", confie de son côté la gérante, Kristel Fiault. Tous seront payés 100 % du SMIC. À 16 et 17 ans, ils ont toutefois besoin d’une autorisation parentale, et le temps de travail quotidien ne doit pas dépasser 8 heures, avec deux jours de repos consécutifs dans la semaine. À 14 et 15 ans s’y ajoute une autorisation de l’inspection du travail, et les journées ne doivent pas dépasser 7 heures.