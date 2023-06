Mexique : le fascinant ballet aquatique des raies Mobula

Direction l’île de Jacques Cousteau, au Mexique. Elle est le meilleur endroit au monde pour assister au ballet des raies Mobula.

Ici, pas de palmiers sur les plages, mais des cactus. Cet île exotique du Mexique en Basse-Californie, complètement inhabitée, a été rebaptisée Jacques Cousteau. Le célèbre océanologue y a mené de nombreuses explorations. À quelques mètres profondeur de déroule le spectacle de la grande migration des raies Mobula. Ce matin-là, un petit groupe de touristes s’élance sur la baie. La monitrice et guide de plongée, Ophélie de Lacoste, analyse le comportement des animaux, avant de donner le feu vert.

Un spectacle unique au monde

La plongée se fait en masque et tube, le seul moyen de pouvoir suivre en rythme le ballet. Les raies, parfaitement inoffensives, se déplacent en bancs majestueux et avalent de grandes distances. Un émerveillement pour les plongeurs. "C’est fabuleux, l’une des plus belles expériences de toute ma vie", confie l’un d’eux. Puis, une autre magie apparaît. Les raies se mettent soudain toutes à sauter hors de l’eau, enchaînant les pirouettes à quelques secondes d’intervalle. "Je ne m’attendais pas à un spectacle pareil", reconnaît l’un des touristes. La grande migration des raies Mobula s’observe uniquement en Basse-Californie, une fois par an.