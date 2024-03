Reportage "Il n'y a vraiment quasiment que des avantages" : à Lyon, les agents de la métropole conquis par la semaine de quatre jours

C'est la plus grosse collectivité de France à tester la formule. Depuis le 1er septembre dernier, la Métropole de Lyon, qui compte 9 600 agents, expérimente la semaine de quatre jours. 300 volontaires et la quasi-totalité des services sont concernés, à part les collecteurs de déchets et les agents de l'eau. Les premiers retours sont très positifs. Fin mai, l'assemblée à majorité écologiste devrait voter la poursuite et la généralisation du dispositif à la rentrée. Ceux qui l'ont testé n'imaginent pas un retour en arrière.

Pour convaincre les cadres réticents, la métropole a sollicité un pionnier vendeur en ligne de matériel informatique. Au final, les cadres représentent les deux tiers des volontaires. Ils plébiscitent la formule et souhaitent qu'on la pérennise. "On a rencontré Laurent de la Clergerie, qui a mis en place la semaine de quatre jours (et les 32 heures) au sein de son entreprise. Il nous a largement convaincus - que ce soit les cadres ou les agents qui hésitaient - de nous lancer dans cette expérimentation, explique la vice-présidente de la Métropole aux ressources humaines, Zémorda Khélifi. Il nous a fait valoir les bénéfices que nous pourrions en tirer : la conciliation vie professionnelle-vie privée, une meilleure santé physique et mentale avec réduction des burn-out, l'augmentation de la productivité, la réduction des temps de transport. Tout cela a fini par convaincre les plus sceptiques."

"C'est totalement gérable" et "vraiment très agréable"

À 34 ans, Félix Wilmet veut se ménager du temps libre. Ingénieur, il travaille neuf heures par jour et décroche tous les vendredis. "Je voulais trouver un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, peut-être différent de ce que pouvaient avoir mes parents dans leur rapport au travail, explique-t-il. C'est totalement gérable, j'ai l'impression, pour mon manager et mes collègues avec qui je travaille dans le cadre de mes projets. Il n'y a pas eu d'impact sur la qualité du travail rendu. En tout cas, on ne me l'a pas dit. Il n'y a vraiment quasiment que des avantages à cette semaine de quatre jours", conclut l'ingénieur.

Hélène Aublanc, cadre à la DRH, a elle choisi une formule alternée : "Se reposer trois jours tous les quinze jours, c'est vraiment très agréable. Pouvoir faire du sport, pouvoir partir, mieux gérer la famille, les enfants, être plus présents à certains moments…, énumère-t-elle. Mon conjoint est en début de retraite donc on sait que tous les quinze jours, on aura trois jours ensemble."

La métropole peine à recruter et veut se rendre plus attractive. En septembre, elle devrait élargir son dispositif. Et la ville de Lyon, tenue par les écologistes, pourrait à son tour instaurer la semaine de quatre jours à la fin du mandat.