VIDEO. Amélie de Montchalin : "Tous les agents publics sont aujourd’hui des agents de la relance"

La rentrée du gouvernement est bien chargée. Il y a d’abord celle des enfants et des enseignants qui retournent à l’école, alors que l’épidémie de coronavirus connaît une recrudescence. "Un moment majeur" pour Amélie de Montchalin. La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques l’assure, le gouvernement "s’est préparé". Il en va de même, selon elle, de tous les fonctionnaires qui disposeront tous d’une "protection aux normes".

Par ailleurs, le gouvernement va présenter son plan de relance de l’économie, jeudi 3 septembre. "Les agents publics sont tous, aujourd'hui, des agents de la relance", lance Amélie de Montchalin. La feuille de route de la ministre ? "Remettre une action publique là où les Français vivent". Amélie de Montchalin veut mettre l’accent sur "les services de proximité". "On va simplifier les procédures, on va donner aux agents publics des outils de travail efficaces", annonce-t-elle.

Des sous-préfets à la relance

Le gouvernement de Jean Castex prévoit d’installer des "sous-préfets à la transformation et la relance" dans toutes les régions, au début de l’année 2021, précise la ministre. Ces sous-préfets seront "sur le terrain" pour "faire remonter" les dysfonctionnements. "Ils seront chargés de s’assurer que quand on décide quelque chose à Paris, il se passe quelque chose sur le terrain", affirme la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, "leur rôle, c’est de nous dire ce qu’on doit débloquer". Amélie de Montchalin répète le mot d’ordre, l’objectif du gouvernement : la transformation du pays.