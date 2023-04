Salaires dans la fonction publique : huit syndicats demandent des augmentations "importantes" d'ici au 1er mai

Les agents avaient bénéficié d'une augmentation de 3,5% à l'été 2022, qui ne compense pas pour autant l'inflation.

Les syndicats appellent à la mobilisation contre la réforme des retraites le 1er mai, mais d'autres revendications s'ajoutent au menu. Les huit organisations représentatives de la fonction publique ont réclamé, mercredi 26 avril, des augmentations salariales "importantes" et applicables dès le jour de la Fête du travail.

Ces huit syndicats (CGT, FO, CFDT, Unsa, FSU, Solidaires, CFE-CGC et FA-FP) "exigent des mesures générales importantes, pour tous les fonctionnaires comme pour tous les non-titulaires", écrivent-ils dans un communiqué.

Une hausse des traitements des fonctionnaires "est d'autant plus urgente et indispensable dans le contexte actuel d'inflation galopante", argumentent-ils. Le taux d'inflation a atteint près de 6% sur un an en mars selon l'Insee. Malgré l'augmentation générale de 3,5% accordée à l'été 2022, après des années de gel des rémunérations, les 5,7 millions d'agents publics "subissent une situation extrêmement dégradée", s'inquiètent-ils.

Le ministre en charge de la Fonction publique, Stanislas Guerini, a lancé en février des discussions avec les syndicats, qui portent notamment sur les rémunérations et les déroulements de carrière dans la fonction publique. Le gouvernement s'est d'ores et déjà engagé à revaloriser au 1er mai les plus bas salaires de la fonction publique, afin qu'ils ne tombent pas sous le Smic, qui augmentera de 2,2% au début du mois prochain en répercussion de l'inflation.