Les 4 Vérités - Berger (CFDT) : "L'hôpital est au bord du burn-out"

"L'hôpital est au bord du burn-out parce qu'on a trop traîné", a estimé ce mardi matin le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger dans Les 4 Vérités. Il demande qu'on "revoie son mode de financement, son articulation avec la médecine de ville", qu'on "entende le mal-être des soignants" et qu'on "arrête de gouverner l'hôpital par circulaires, par injonctions".

Aujourd'hui, il y a de "moins en moins de postulants dans les concours d'aides-soignants" parce que "ça ne fait plus envie", a assuré le syndicaliste, en plaidant pour une revalorisation des métiers. La CFDT "propose" pour ces agents le passage de la catégorie C à la catégorie B pour rendre le métier plus attractif.

"Il faut davantage de moyens"

"J'entends bien les soucis d'économies", mais "on parle de santé", a observé le responsable syndical. "Il faut davantage de moyens parce que la population vieillit".

Les premières pistes de la réforme de l'hôpital doivent être dévoilées ce mardi par le gouvernement, le numéro un de la CFDT a jugé que le système devait être "revu et corrigé".