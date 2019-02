Fonctionnaires : 1% des agents de la fonction publique gagnent plus de 6 410 euros par mois

Plus de la moitié de ces fonctionnaires les mieux rémunérés travaillent dans les hôpitaux, révèle une étude de l'Insee publiée jeudi, qui note aussi que les femmes sont sous-représentées parmi les meilleurs salaires.

Selon une étude de l'Insee consacrée aux hautes rémunérations dans la fonction publique, publiée jeudi 21 février, 1% des agents de la fonction publique gagnent plus de 6 410 euros net par mois.

Au total, 48 500 agents, fonctionnaires ou non, composent ce 1% des salariés les mieux rémunérés de la fonction publique. Ils gagnent en moyenne 7 850 euros net, soit quatre fois plus que le salaire médian dans la fonction publique, note l'Insee.

Les hommes et les fonctionnaires hospitaliers sur-représentés

Plus de la moitié de ce 1% d'agents les mieux payés travaillent dans les hôpitaux (54%) et 40% ont un emploi dans la fonction publique d'Etat. La fonction publique territoriale, elle, est très marginale parmi les agents les mieux rémunérés (5%). L'étude détaille aussi le profil de ces agents et pointe la sous-représentation des femmes.

Dans le 1% des agents les mieux rémunérés, on ne dénombre qu'une femme pour deux hommes, alors que les femmes composent 63% des agents de la fonction publique. Ceci dit, si on élargit aux 10% les mieux payés, la proportion de femmes monte à 45%, souligne l'Insee.

L'Institut national de la statistique et des études économiques note aussi que plus de la moitié des agents les mieux payés sont âgés de plus de 55 ans, alors que ces derniers ne représentent que 21% des agents de la fonction publique.