Feuilleton : dans le monde des pompiers (1/5)

Quand les pompiers de Venise (Italie) partent en intervention, c'est pour sauver des vies, comme partout ailleurs. Mais sur les canaux de la Sérénissime, les hommes du feu font aussi à chaque fois un voyage dans l'histoire au milieu des gondoles et des palais de la Renaissance. Les hommes de la première équipe vérifient ce jour-là les bouches à incendie, indispensables même si l'eau est partout. L'eau salée des canaux fait beaucoup plus de dégâts et n'est utilisée qu'en ultime nécessité. En 1996, cela a été le cas lorsque l'opéra de Venise, la Fenice, a été dévoré par les flammes. Malgré des heures de lutte acharnée, les pompiers s'avouent vaincus, l'opéra n'est plus que ruines. Il a été reconstruit à l'identique.

Des pompiers atypiques

À Venise, une tournée de pompiers prend plus de temps qu'ailleurs : il faut naviguer entre les gondoles et, surtout, répondre aux touristes désireux de prendre une photo avec ces soldats du feu atypiques. Il n'y a qu'une caserne à Venise, son garage n'accueille que des bateaux. Les pompiers travaillent dans un cadre unique et protègent un patrimoine unique au monde.

Le JT

Les autres sujets du JT