VIDEO. \"On veut montrer qu’il y a une prise de conscience\" : Le youtubeur Ugo Marchand appelle ses abonnés à s’engager pour l’environnement

Sa communauté rassemble 2,6 millions de personnes. Et il compte bien les mettre à l’épreuve. À l’image d’une soixantaine d’influenceurs, le vidéaste Ugo Marchand de la chaîne Youtube Lolywood s’engage pour le climat et participe à la campagne en faveur de l’environnement #Onestprêt. Depuis le 5 novembre, ces youtubeurs appellent leurs abonnés à s’engager pour l’environnement en réalisant de nombreux défis au quotidien. L’objectif : sensibiliser un maximum de monde sur le réchauffement climatique. "On s’est dit qu’on allait pouvoir influencer d’autres personnes", explique Ugo Marchand. "Des collégiens, des lycéens, des jeunes, des vieux, des politisés, des personnes qui sont déjà très engagées ou des personnes, vraiment, qui n’y connaissent rien."

Une prise de conscience collective

Pour Ugo Marchand, tout le monde peut participer à cette initiative. Il explique : "Il y a un côté très paradoxal à cet engagement. Moi jusqu’ici, je n’osais pas trop m’engager parce que je sais qu’en termes de numérique je pollue beaucoup." Mais pour le vidéaste, "s’il y a un domaine où tu ne pourras pas progresser, eh bien tu vas compenser sur un autre domaine." Pour compenser sa pollution numérique, il s’est, par exemple, lancé le défi de ne rien acheter de neuf pendant le mois de novembre. Selon Ugo Marchand, "30 jours, c’est à la fois assez court pour se dire que tu peux tenir un défi et en même temps suffisamment long pour qu’une habitude reste implantée dans ton cerveau."

Par cette campagne, les youtubeurs veulent prouver "aux politiciens et aux industriels" que "la population est prête à changer radicalement ses modes de consommation."