"Ça peut constituer un avantage" : a-t-on plus de chances de trouver un travail en plein été ?

Le ministère du Travail doit donner les chiffres de l'Emploi en France pour le deuxième trimestre ce mercredi 26 juillet. L'occasion de se demander si la recherche du travail est efficace, même au cœur de l'été.

On dit souvent que pendant les deux mois d'été, la France tourne au ralenti. Alors quand on est en recherche d'emploi, est-ce que cela vaut le coup de continuer pendant cette période ? En mai, le nombre de chômeurs est resté quasiment stable, avec +0,2% pour les demandeurs d'emploi en catégorie A (ceux sans activité), et avant ça, il a baissé de 1,2% au premier trimestre.

Même s'il y a moins d'offres d'emploi l'été, ce n'est pas une raison pour abandonner ses recherches, selon Benoît Serre, vice-président délégué de l'association nationale des DRH. "Il ne faut pas forcément se pourrir la vie avec ça, mais ne pas considérer qu'il y a un espèce de temps mort parce que ce n'est pas tout à fait exact."

"Comme le temps est plus calme, il peut arriver que quelqu'un qui va obtenir un entretien au début août, va avoir en face de lui une personne sans doute moins stressée, moins chargée. Et ça peut constituer un avantage", assure le spécialiste.

Se reposer pour mieux repartir

Cette période plus creuse peut aussi être l'occasion de souffler, explique Nathalie Hanet, présidente de l'association Solidarités nouvelles face au chômage : "Quand on est sur des activités cols blancs en entreprise, dont on sait très bien que les services recrutement sont toujours plus ou moins en sommeil, on leur conseille, une fois les dernières candidatures réalisées, de prendre le temps de se reposer."

Un repos nécessaire, assure Nathalie Hanet, puisque "lorsque la situation de recherche d'emploi se prolonge, il y a une vraie fatigue psychique. La première quinzaine d'août, la recommandation, c'est 'enlevez-vous un peu de charge mentale pour repartir plus en forme à la fin de l'été'".

Tout demandeur d'emploi peut prendre 35 jours de congé par an et rester indemnisé. Si vous partez de chez vous une semaine au plus, vous devez prévenir Pôle emploi dans les trois jours.