Infographie Visualisez la courbe du chômage en France, au plus bas depuis 1982

Le taux de chômage est estimé à 7,1% au premier trimestre 2023, selon l'Insee. Hormis durant la crise sanitaire du Covid-19, ce niveau n'avait pas été atteint depuis 40 ans.

L'année 2023 suit la même trajectoire que 2022 sur le front de l'emploi. Au cours du premier trimestre de cette année, le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) est resté stable à hauteur de 7,1% de la population active en France (hors Mayotte), selon les chiffres publiés mercredi 17 mai par l'Insee. Cela représente 2,2 millions de chômeurs au premier trimestre 2023, soit 7 000 de moins qu'entre octobre et décembre dernier.

Ce taux ramène la France près de 40 ans en arrière, au deuxième trimestre 1982 (7,1%). Des niveaux équivalents avaient déjà été observés au premier trimestre 2008 (7,2%) et durant le deuxième semestre 2020 (7,1%). Pour cette deuxième baisse ponctuelle, il s'agit en réalité d'un recul "en trompe-l'œil", selon l'Insee. En effet, le premier confinement "a entraîné, au sein des personnes sans emploi et souhaitant travailler, un net recul, voire un arrêt des démarches de recherche d'emploi et de la disponibilité pour travailler", expliquait l'institut dans une note datant du 13 août 2020 (PDF). Or, le Bureau international du travail utilise ces deux critères pour mesurer le chômage.

La perspective du plein emploi

Dans le détail, sur le premier trimestre de 2023, le taux de chômage des jeunes (15-24 ans) diminue légèrement de 0,2 point à 16,6%. Pour les 25-49 ans, il est quasi stable (-0,1 point) à 6,4%. Enfin, le taux de chômage des 50 ans ou plus rebondit légèrement (+0,2 point) à 5,2%.

Concernant le chômage de longue durée (au moins un an), il est quasi stable à 1,8%, soit 0,1 point de moins qu'au trimestre précédent. Pour Mathieu Plane, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, interrogé par l'AFP, les résultats "confirment la solidité du marché du travail". Pour autant, "avec une croissance qui est quand même relativement atone, ça paraît difficile de penser qu'on va continuer à créer beaucoup d'emplois et que le chômage va baisser", nuance-t-il.

De son côté, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a salué sur Twitter ces résultats, estimant qu'ils traduisent les "efforts pour atteindre l'objectif [du] plein emploi", soit un taux de chômage autour de 5%. Pour y parvenir, le gouvernement mise notamment sur la transformation de Pôle emploi en France travail, avec un projet de loi qui doit être présenté début juin. Le ministre affirme aussi miser sur "la formation, l'apprentissage, le soutien à l'économie et un accompagnement renforcé des plus fragiles dans le cadre du projet".