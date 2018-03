Toys'R'Us : le géant américain du jouet liquide ses magasins

Fin de partie pour Toys'R'Us. Un séisme pour l'enseigne du jouet, où la chaîne de magasins est contrainte de fermer l'ensemble de ses magasins aux États-Unis ainsi qu'au Royaume-Uni. Ce sont près de 33 000 emplois qui sont menacés. Très endettés, l'entreprise n'a pas pu moderniser ses magasins, ni s'adapter à la concurrence d'internet.

Situation incertaine en France

La multinationale du jouet, qui possède également 800 magasins hors des États-Unis, va vendre ses boutiques en Australie et en Europe. L'Espagne, la Pologne et l'Autriche sont concernés. Cependant, la France et ses 53 magasins ne semblent pas concernés touchés par les fermetures immédiates. Plus de 1300 salariés sont employés par la filiale française, qui négocie avec des repreneurs. "Je travaille avec nos conseils, nos avocats, pour trouver des solutions qui sont adaptées à la maintenance de l'activité et au maintien des emplois", évoque Jean Charretteur, directeur général Toys'R'Us en France et en Espagne.

