Danone : 2 000 postes supprimés pour gagner en compétitivité

C’est l’un des moyens identifiés pour tenir tête aux concurrents. Danone va tailler dans ses effectifs prochainement : le groupe annonce lundi 23 novembre la future suppression de 1 500 à 2 000 postes à travers le monde. Entre 400 et 500 emplois pourraient être concernés par ce choix en France. Le groupe envisage également de réduire ses coûts en fusionnant des sièges comme les deux de Paris (un pour le monde et un pour la France jusqu’ici).

Rester compétitif

Ces annonces peuvent surprendre puisque Danone n’est pas dans une position où le groupe perd de l’argent. Pour autant, il assure vouloir rester au niveau de ses concurrents et donc remplir un objectif bien précis. "Pour faire remonter le cours en bourse, il faut tout simplement satisfaire les actionnaires de l’entreprise. Et comment on les satisfait ? En dégageant le plus de bénéfices possibles", décrypte Olivier Dauvers, spécialiste de la grande distribution.

